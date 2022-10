Calcio: il Ragusa sbanca anche Cittanova. E’ quarto in classifica

Il Ragusa continua a vincere in trasferta. E, soprattutto, continua a incrementare i propri punti in classifica. Sono dodici e quarta posizione nel girone I del campionato di Serie D. Impensabile a inizio stagione. C’è il rischio di montarsi la testa? “Affatto – sottolinea Filippo Raciti, l’allenatore delle aquile azzurre, ieri vittoriose sul campo del Cittanova – quanto sta accadendo ritengo sia frutto del lavoro che prosegue dalla scorsa stagione.

E’ vero, la squadra è stata cambiata per buona parte. Ma chi è rimasto ha trasmesso quella grande passione e dedizione al lavoro quotidiano che cerchiamo di portare avanti. Poi, come sappiamo, le partite possono avere una loro storia. Ma direi che, alla lunga, proprio il lavoro comunque paga. Lo abbiamo dimostrato lo scorso anno. Sta succedendo anche in questa fase iniziale della stagione. Detto questo, nessuna esaltazione, molta soddisfazione, ma già da questa mattina abbiamo azzerato tutto perché il nostro prossimo obiettivo si chiama Canicattì e si concretizza mercoledì prossimo. Quindi, non possiamo concederci neppure un attimo di pausa”.

Il Ragusa, ieri, ha dominato il Cittanova riuscendo a imporsi con il risultato di 4-1. Nel primo tempo, il gol di Randis di testa, dopo la punizione di Grasso, aveva sbloccato temporaneamente il risultato. Poi, nella ripresa, con gli azzurri propositivi, nel giro di due minuti sono arrivati due goal frutto di altrettante ripartenze, rispettivamente con Cacciola e Randis. Nel finale, poi gloria anche per Catalano, subentrato a Grasso. Mentre il gol della bandiera, per i padroni di casa, è arrivato con Crucitti nei minuti di recupero della ripresa. Da aggiungere, altresì, che Busà, sul 3-0, ha parato un rigore allo stesso Crucitti. Il Ragusa torna ad allenarsi già oggi pomeriggio mentre la seduta di rifinitura è in programma domani mattina. Da aggiungere che il match di mercoledì 19, valido per la settima giornata, con il Canicattì, si terrà in una inedita versione serale, alle 19. “In occasione di questa partita, abbiamo deciso – afferma il direttore generale Alessio Puma – di mettere il prezzo dei tagliandi a 5 euro, più eventuali diritti di prevendita a 1 euro, per tutti i settori. Proviamo a intercettare quante più persone sarà possibile, sfruttando anche il momento positivo con i risultati che ci sorridono”. Per quanto riguarda il Canicattì?

“Dimentichiamoci – aggiunge Raciti – la partita di Coppa Italia. Quella che affronteremo mercoledì sarà una squadra completamente diversa, affamata di punti, che, non a caso, è riuscita a imporre il pareggio, in quest’ultimo turno, al quotato Trapani. Noi dovremo cercare di fare la nostra partita, provando a dare vita, ancora una volta, a una prestazione importante. Saremo dinanzi al nostro pubblico che, come è normale che sia, non vogliamo deludere”.