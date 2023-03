Calcio: il Ragusa pareggia nella partita con Acireale

Che beffa per il Ragusa. Avere perso due punti a sette minuti dal termine, quando sembrava che la gara potesse essere indirizzata verso la vittoria, è sembrata una doccia scozzese per gli azzurri in campo. Probabilmente, l’intera squadra, alla vigilia, avrebbe firmato per la divisione della posta in palio contro un avversario ostico come l’Acireale.

Ma dopo un primo tempo ricco di spunti, e una ripresa in cui si è badato più che altro a evitare tracolli, l’Asd Ragusa calcio, passato in vantaggio con Manfrè nel primo tempo, stava accarezzando il sogno del colpaccio. Invece, è arrivato l’ennesimo pareggio. Che non modifica i piani del percorso salvezza ma che, di certo, ha spento un po’ l’entusiasmo per quello che la squadra aveva dimostrato di saper fare al Liotta. Assente mister Alessandro Settineri, in tribuna per squalifica, è il team manager Giovanni Gatto a rilasciare le dichiarazioni riguardanti l’andamento del match da parte delle aquile.

“La squadra – spiega Gatto – ha mostrato carattere e temperamento e un’ottima qualità di gioco soprattutto nella prima frazione dove meritavamo nettamente di essere in vantaggio. Il gruppo, oltre all’assenza del mister, ha dovuto fare i conti con una serie di defezioni per squalifiche e malattie tanto è vero che il tecnico si è visto costretto a variare la squadra per sei undicesimi rispetto a domenica scorsa. Il gruppo, nella sua interezza, dunque, compresi quelli che sono stati chiamati in campo a dire la propria, ha mostrato la propria identità, quella su cui mister Settineri sta lavorando con determinazione e abnegazione da quando è arrivato. Siamo stati ingenui, una cattiva lettura del momento, su un cross innocuo, trasformatosi in rete. D’altro canto, l’Acireale, sino a quel momento, ci aveva impensierito poco. Purtroppo, per bravura del portiere avversario e per qualche errore di precisione da parte nostra non siamo riusciti a chiudere la partita anzitempo.

I nostri ragazzi, comunque, sono tutti da elogiare per impegno e sacrificio, gli stessi che profondono quotidianamente in ogni allenamento. Non c’è dubbio sul fatto che, con molta umiltà, dobbiamo proseguire il nostro cammino unendo tutte le componenti, squadra, staff tecnico, dirigenza e tifosi, di questa realtà calcistica per raggiungere l’agognata salvezza”. “Non per ultimo – conclude Gatto – vorrei sottolineare e ringraziare lo staff tecnico, oggi in panchina, che ha sostituito nella guida della squadra l’allenatore Settineri seguendone nella maniera migliore le direttive impartite durante la settimana. Il cammino è tracciato. Sta a noi, adesso, cercare di fare in modo che lo stesso possa essere il più possibile attuato al meglio”.