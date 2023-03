Calcio: il Modica vince a tavolino, il Vittoria perde in casa

di Andrea La Lota – Dura pochi minuti il derby tra Modica e Ispica. Quest’ultima squadra non si è presentata e dunque il Modica ha vinto a tavolino 3 a 0. Preso il punto, la società guarda adesso alla partita contro il Mazzarrone e i tagliandi acquistati saranno validi per questa gara.

Piange, invece, il Vittoria Calcio. Netto successo per l’Atletico Catania in casa del Vittoria. Gli etnei fanno tripletta, espugnano il “Gianni Cosimo” dei biancorossi e grazie all’ottavo successo di fila in campionato mantengono in vita le speranze di promozione diretta fino all’ultima giornata, prevista per domenica prossima.

L’undici di Di Maria si riprende dunque la rivincita dell’andata (0-1 Vittoria in terra etnea) e con una prestazione convincente mette subito le cose in chiaro già nel primo tempo, passando in vantaggio all’ottavo minuto con Caruso per poi raddoppiare a fine prima frazione stavolta con Bonaccorso. Bravo, nel mezzo, il portiere Vitale a negare il gol del possibile pari a D’Agosta esattamente al 40’.

Nella ripresa nemmeno il tempo di rientrare in campo e De Carlo fa tris chiudendo di fatti i giochi. Per il Vittoria una sconfitta che non lascia certo felice i tifosi di casa ma che allo stesso tempo non compromette la partecipazione ai playoff. Foto del Vittoria Calcio a cura di Vincenzo Russo. Ricerca fotografica di Franco Assenza.