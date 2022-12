Calcio: il Modica affronterà la Nuova Igea Virtus

Cresce l’attesa in vista del big match della quindicesima giornata del girone B del campionato di Eccellenza che, al “Vincenzo Barone” vedrà il Modica Calcio ospitare la capolista Nuova Igea Virtus.

Le due squadre, distanziate di un solo punto, si contenderanno non soltanto il successo ma anche il titolo di “Campione d’inverno”, dato che si tratterà dell’ultima giornata del girone di andata.

Il “Vincenzo Barone” è pronto ad ospitare una gara che si annuncia carica di emozioni e di spettacolo calcistico, sia perché metterà a confronto il miglior attacco della stagione (32 reti realizzate dalla Nuova Igea Virtus) con la miglior difesa del campionato (solo 8 le reti subite dal Modica Calcio), e sia perché saranno di scena alcune delle “grandi firme” del campionato, tra cui i neo acquisti del Modica Calcio, Daniele Ancione e Demiro Pozzebon.



Ma quella di domenica sarà anche l’ultima partita del 2022 al “Vincenzo Barone” e la dirigenza del Modica Calcio vuole festeggiare insieme a tutta la città un anno solare che ha riservato grandi emozioni: oltre ad aver festeggiato i 90 anni di vita del sodalizio, il 2022 ha portato nella bacheca modicana il successo nel campionato di Promozione con l’accesso al torneo di Eccellenza ed anche la prima Coppa Italia della storia rossoblu.

Proprio per venire incontro alle esigenze degli appassionati rossoblu e per coinvolgere giovanissimi e famiglie, il Modica Calcio lancia l’iniziativa “100 ragazzi ad 1 euro”, che prevede per 100 biglietti ad un prezzo ridotto di 1 euro destinati ai primi cento ragazzi dai 13 ai 18 anni compiuti che li richiederanno presso i consueti ticket point rossoblu. Inoltre è confermato l’ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 12 anni compiuti solo se accompagnati da un maggiorenne.

Il tagliando d’ingresso per tutti, avrà un costo di 7 euro.



Inoltre, data la contemporaneità con la finale dei Campionati del Mondo Qatar2022, la società ha chiesto ed ottenuto dal Comitato regionale LND Sicilia, l’anticipo alle ore 14.30 dell’orario d’inizio del match, evitando cosi agli appassionati di calcio di dover scegliere tra le emozioni dal vivo del “Vincenzo Barone” e quelle in tv.