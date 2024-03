Calcio, il Mazzarrone: “Niente biglietti per i modicani”. “Una vicenda che non ha niente di sport”

Una vicenda che sta diventando incresciosa e che poco o nulla ha a che fare con lo sport. Il Mazzarrone Calcio al momento, non ha dato la possibilità per i tifosi modicani di acquistare i biglietti per una partita tanto attesa che si svolgerà domenica 24 aprile.

Il Mazzarrone ha specificato nei propri post che per attivare la prevendita dei biglietti per la tifoseria avversaria si è in attesa di conoscere le disposizioni degli organi preposti in merito al servizio d’ordine e al pubblico. “Non appena ci arriveranno comunicazioni ufficiali dalla Prefettura di Catania, sarà nostra premura informare gli appassionati”, commentano.

La dirigenza modicana, tramite i propri canali social, ha parlato la vicenda in questo modo, cercando anche di tranquillizzare i propri tifosi e sottolineando come questa vicenda abbia davvero poco a che fare con lo sport:

“A seguito del comunicato ufficiale del Mazzarrone Calcio, pubblicato qualche ora fa nelle loro pagine ufficiali, il Modica Calcio comunica ai suoi tifosi di essere in stretto contatto con tutti gli organi preposti e con la lega nazionale dilettanti Sicilia per fare chiarezza su questa vicenda che di sport non ha proprio nulla.

Siamo fiduciosi che i nostri tifosi parteciperanno alla trasferta nel nome dello sport e della Civiltà.



Attendiamo comunicazioni ufficiali, e non più ufficiose, dal Mazzarrone Calcio che ancora, “stranamente” tardano ad arrivare, svuotando di significato la tanto millantata “festa dello sport”.

Per noi lo sport è un’altra cosa”.

