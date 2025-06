Calcio Eccellenza, ultimo atto: il Modica ad Aversa contro il Real Normanna. Chi vince va in serie D

di Francesca Cabibbo – Ultimo atto del campionato di Eccellenza. Modica e Real Normanna sono le ultime due squadre rimaste in campo per l’Italia meridionale. Stanno disputando la finale e solo una sarà promossa in serie D, l’altra dovrà ripartire dall’Eccellenza.

Real Normanna e Modica sono due star le squadre migliori dell’Eccellenza. Meriterebbero entrambe l’ambito traguardo. Ma la legge del calcio è spietata e implacabile. C’è posto solo per una. Domani sera i tifosi di una squadra inneggeranno alla vittoria e alla promozione, gli altri riporranno i sogni in un cassetto.

Il Modica ha preparato la partita al meglio delle proprie possibilità. Sulla carta, i bookmakers attribuiscono al Real Normanna le maggiori possibilità di successo. Ma il Modica ha dalla sua il successo dell’andata, quel 3-2 conquistato una settimana fa al “Vincenzo Barone” di Modica, al termine di una gara molto combattuta e con continui stravolgimenti di fronte. I rossoblu hanno a disposizione quindi due risultati su tre. In caso di parità si andrà ai rigori. Dall’altra parte ci saranno i granata del Real Normanna, squadra che nel suo passato recente ha anche una presidenza (durata per la verità meno di un anno) del principe di Casa Savoia Emanuele Filiberto.

Il Real Normanna vuole la serie D, così come il Modica che è alla seconda finale nazionale consecutiva. Lo scorso anno la squadra venne sconfitta proprio nella gara finale e fallì la promozione proprio sul rush finale. “È inutile nascondersi, questa adrenalina Aversa non la viveva da un decennio, in palio c’è la conquista sul campo della Serie D. Ultimo atto di una stagione interminabile, non c’è un dopo. C’è solamente il qui e ora. Il mare può attendere, ora dobbiamo scrivere la storia…” così si legge sulla pagina facebook del Real Normanna.

Il Modica già da venerdì si trova in Campania. La squadra alloggia a Napoli e si allena in un campo della città partenopea. Domani è previsto il trasferimento ad Aversa: il terreno di gioco dell’”Augusto Bisceglia” dista appena una quindicina di minuti. Tutti disponibili i giocatori rossoblu, con il solo Mollica ormai assente fisso da alcune settimane. Si gioca l’ultimo atto. Il lunghissimo campionato del Modica si conclude domani.



