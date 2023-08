Calcio, dopo la rinuncia all’Eccellenza, Comiso guarda al futuro

Il Comiso non sarà ai nastri di partenza nel prossimo campionato di Eccellenza.

I debiti accumulati nelle ultime gestioni rendono impossibile il prosieguo dell’attività e hanno vanificato il tentativo di una nuova cordata di costruire un nuovo progetto di calcio a Comiso.

La società è nuovamente nelle mani del presidente Salvatore Scifo, ma la società è bloccata dai debiti e dai protesti e la scadenza del 4 agosto per l’iscrizione della squadra al campionato di Eccellenza scadrà con un nulla di fatto.

Tutto da rinviare dunque.

L’assessore Giovanni Assenza: “Lavoriamo per programmare il prossimo anno”

Il neo assessore allo Sport Giovanni Assenza ha incontrato in questi giorni vecchi e nuovi dirigenti. “Non ci sono le condizioni per una nuova stagione di calcio a Comiso – spiega – la dirigenza precedente ha già lasciato, ma i nuovi dirigenti non hanno ancora potuto prendere in mano la società. Bisognerà utilizzare i prossimi mesi per cercare una soluzione e riavviare una nuova stagione calcistica il prossimo anno. I nuovi dirigenti Mario Presti, Santo Marcinnò e gli altri ci hanno assicurato che non hanno rinunciato al progetto e che cercheranno di attuarlo il prossimo anno. Hanno già incontrato me e il sindaco. Avranno – ovviamente – tutto il sostegno dell’amministrazione comunale”.

I nuovi dirigenti avevano già realizzato alcuni lavori nello stadio comunale, compreso il rifacimento del manto erboso.

Verrà utilizzato anche lo stadio di Pedalino

Il comune dovrà ora programmare la nuova gestione dello stadio. “Quattro scuole calcio di Comiso e Vittoria ci hanno chiesto di poter utilizzare lo stadio – continua Assenza – Un campo in erba deve essere utilizzato in maniera parsimoniosa, non possiamo permettere tutti gli allenamenti. Per questo, ci sono i vari campetti. Stiamo verificando le condizioni dello stadio di Pedalino, che dovrà essere dotato di illuminazione. Potrebbe essere utilizzato per le gare dei campionati giovanili. Programmeremo insieme alle quattro società che ci hanno fatto richiesta come utilizzare i due impianti di Comiso e Pedalino. E, nel frattempo, ci prepariamo per il prossimo campionato”.

Foto: Margherita Lanza