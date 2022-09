Calcio: allenamento congiunto della Virtus Ispica e del Pro Ragusa

La Virtus Ispica sarà chiamata a sostenere un allenamento congiunto domani, sabato 24 settembre, alle 15,30, allo stadio Gianni Biazzo di Ragusa, con la formazione del Pro Ragusa che milita nel campionato di Promozione.

“Sarà l’occasione – commenta il tecnico giallorosso, Giuseppe Trigilia – per mantenere il ritmo partita e per provare in campo i nuovi innesti. Siamo reduci dal bel successo sul Città di Comiso ma abbiamo già voltato pagina.

Il campionato è lungo e, per quanto ci riguarda, tutto in salita. Non possiamo permetterci distrazioni di sorta ma dobbiamo lavorare più degli altri per recuperare il gap della fase iniziale della stagione, visto che il nostro ritiro è cominciato qualche giorno dopo.

Nonostante tutto, leggo grande voglia di fare sui volti dei ragazzi e sono certo che non mancheranno le note positive sapendo sempre che il nostro obiettivo è solo uno, quello di raggiungere il prima possibile il traguardo salvezza”.