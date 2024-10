Caccia al tesoro tra le creature della notte. Al museo di storia naturale a Comiso

*Giovedì 31 ottobre alle ore 18:00 due ore* di divertimento, avventura e scoperta di affascinanti e misteriose creature al Museo Civico di Storia Naturale di Comiso per la giornata di Halloween con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani partecipanti sulla tutela degli habitat naturali, discutendo le minacce come l’inquinamento luminoso e la distruzione dei loro habitat naturali. Durante una visita-gioco, i partecipanti impareranno a confrontare il comportamento degli animali attivi di giorno, al crepuscolo e di notte, scoprendo come i loro sensi si adattano alle diverse condizioni di luce. Approfondiranno il mondo affascinante degli adattamenti evolutivi che permettono a queste creature di prosperare nei loro ambienti: l’eco-localizzazione nei pipistrelli, l’udito e la vista acuta nei gufi, il mimetismo di molti animali notturni.

*Età consigliata:* 8 – 11 anni. P*artecipanti:* Max 25/30

*Info e Prenotazioni*: f*ino ad esaurimento posti chiamare allo 0932 748335 o scrivere su WhatsApp al 388 8634652*

*Sito Web: museostorianaturalecomiso.it <museostorianaturalecomiso.it/>*

[image: image.png]



© Riproduzione riservata