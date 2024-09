Buona la prima per il Modica Calcio contro la Leonzio



Buona la prima per il Modica Calcio che batte, al “Nobile” di Lentini, la Leonzio per 2-0 con i gol di Mallia e Pettinato. Un risultato importante per iniziare bene la stagione e mettere minuti nelle gambe senza lasciare per strada punti preziosi.

Primo tempo che inizia con un buon ritmo e con una giusta cattiveria agonistica, al 3’ infatti arrivano i primi tafferugli che portano all’ammonizione di Miraglia. Le due squadre si studiano senza mai creare veri problemi ai portieri avversari. Al 27’ l’occasione decisiva, angolo tra i piedi di Maimone che mette un pallone perfetto in mezzo, Caruso non esce e Mallia non si fa scappare l’occasione di regalarsi il primo gol con la maglia rossoblu. Aumentano gli spazi ma mancano ancora vere occasioni da gol con il Modica più deciso a spingere per il secondo gol, l’occasione più grande al 43’ con Idoyaga che dal centro dell’area prova a battere il portiere di sinistro ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

Nella ripresa i padroni di casa tornano a spingere alla ricerca del pareggio cercando di controllare il gioco e colpire con lanci filtranti per i propri attaccanti che non arrivano mai veramente ad impensierire Pontet. Al 4’ è Mollica a sfiorare l’autogol in un’azione confusa, il difensore devia verso la propria porta ma trova l’estremo difensore modicano pronto a evitare problemi. Al 14’ arriva il gol del 2-0, una fotocopia di quello raggiunto nel primo tempo, sempre Maimone mette il pallone in mezzo, ma questa volta trova la testa di Pettinato per il raddoppio. Al 35’ c’è tempo per una perla di Maimone che centra il palo esterno su punizione e al 42’ Castania prova la gioia personale ma il risultato non cambia grazie alla chiusura provvidenziale di Mollica.

“Sono felice del risultato, sapevamo di venire a giocare in un campo difficile per le condizioni e per la squadra avversaria – dichiara mister Pasquale Ferrara a fine partita – Siamo stati bravi a gestire la partita e il risultato è arrivato in modo ineccepibile. La rosa che ho a disposizione è ampia e sicuramente è fondamentale per vincere e gestire al meglio determinate partite, posso fare fino a 5 cambi e quindi ci sono più partite dentro ad una partita. Sono felice della difesa, è importante non subire gol, ma ritengo che questo non sia il risultato dato da un reparto ma da tutta la squadra unita”.

LEONZIO – MODICA CALCIO 0-2

Leonzio: Caruso, Missoud, Midolo, Giuliano (26’ st Imprescia), Tornatore, Puccio, Guerci, Frittitta, Montagno, Miraglia. Panchina: Campagna, Turrisi, Diara, Imprescia, Sequenzia, Veca, Ricceri, Sinatra, Castania, Di Benedetto. Allenatore: Gaspare Violante.

Modica Calcio: Pontet, Pettinato, Rallo (26’ st Rossi), Mollica, Incatasciato, Mallia (15’ Susino), Schembari (38’ st Schembari), Vitelli (15 st Belluso), Arquin, Idoyaga (40’ st Margaritini), Maimone. Panchina: Calvo, Battaglia, Belluso, Rossi, Kondila, Denaro, Margaritini, Susino, Palmisano. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Marcatori: 27’ pt Mallia (M), 14’ st Pettinato (M)

Ammoniti: Miraglia, Tornatore, Midolo (L), Incatasciato, Pettinato (M)

