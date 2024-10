Brividi a palazzo Spadaro. Escape room noir a Scicli con “L’odore del diavolo” di Andrea Camilleri

Come trascorrere la notte del 31 ottobre, la notte di Halloween nel cuore del barocco di Scicli. La proposta arriva dalla cooperativa Agire che propone un’escape room noir da brividi. “Venite a risolvere i misteri nel palazzo settecentesco vissuto dai nobili Spadaro – invitano i giovani di Agire – le sue austere sale diventeranno teatro di un’escape room noir nella notte delle streghe. Immersi in un’atmosfera cupa e suggestiva, i partecipanti dovranno destreggiarsi tra enigmi, rebus e busillis per svelare gli oscuri segreti che si celano tra le stanze.

Il racconto di Camilleri “L’odore del diavolo” sarà la trama che guiderà i malcapitati verso le tenebre: i partecipanti dovranno risolvere un fitto mistero. Cosa si nasconde dietro tutto ciò? 50 minuti per risolvere il caso! Ogni gruppo avrà a disposizione 3 mila secondi di tempo per riuscire a risolvere il caso che metterà alla prova tutte le capacità di osservazione e stimolerà il lavoro di squadra. Si riuscirà ad uscire in tempo?”.

