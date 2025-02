Braccianti agricoli arrotondavano con lo spaccio: arrestati a Modica

Due braccianti agricoli arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Modica hanno arrestato un 22enne di Scicli e un 23enne di origine albanese. Durante una perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto 256 grammi di hashish nell’abitazione del 22enne sciclitano, insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga e 12 grammi di hashish, suddivisi in 7 dosi, nell’auto del 23enne albanese, che deteneva anche un tirapugni.



Le accuse: droga e porto abusivo d’armi



Il 22enne di Scicli è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 23enne albanese è stato denunciato per detenzione di droga e per porto abusivo di armi (art. 699 del Codice Penale), poiché trovato in possesso di un’arma senza autorizzazione.



Ulteriore denuncia a Ispica



Nel frattempo, a Ispica, i militari dell’Aliquota Operativa hanno denunciato un 21enne ispicese, trovato in possesso di 68 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e pronti per la vendita, oltre a materiale per il confezionamento.

