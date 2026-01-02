Botta e risposta di fine anno a Scicli: Buscema attacca, Marino replica punto su punto

Un botta e risposta che arriva a cavallo fra il vecchio ed il nuovo anno e che oggi viene abbondantemente “digerito” fra le parti ed i cittadini stessi. Per la consigliera di Italia Viva, Marianna Buscema, dal suo ruolo di opposizione per sua natura ipercritica ma anche propositiva “restano irrisolti i problemi legati alla manutenzione delle strade secondarie, alla gestione dei rifiuti e all’assenza di una vera pianificazione urbanistica – sottolinea l’esponente renziana – ci sono ritardi nell’avvio dei cantieri già finanziati ed una mancanza di trasparenza nell’assegnazione delle risorse. E’ evidente che queste criticità hanno rallentato l’efficacia dell’azione amministrativa e generato insoddisfazione tra i cittadini. Non basta annunciare nuovi interventi, serve una visione chiara e la capacità di portare a termine quanto promesso, senza lasciare questioni aperte che si trascinano da una legislatura all’altra”.

Il sindaco Mario Marino nel mirino dell’opposizione si difende.

“Sono stati ultimati i lavori nel muro di via Frine e nella colonna delle acque bianche di via Paganini a Cava D’Aliga – spiega – sono stati completati i lavori ai costoni rocciosi di San Bartolomeo e di Santa Maria La Nova oltre che l’impianto di sollevamento a Bruca. La parte alta del cimitero è stata riqualificata; stiamo completando 502 nuovi loculi dopo aver messo in sicurezza i costoni rocciosi mentre 285 loculo sono stati già consegnati e sono in utilizzo. Abbiamo completato l’illuminazione in contrada Dammusi e ristrutturato la scuola Miccichè per ospitare gli alunni della Lipparini. Siamo orgogliosi del limite raggiunto dell’85% per la raccolta differenziata e delle conferme delle Bandiere Blu e Verde. Abbiamo inoltre dato dignità ai nostri lavoratori comunali, portando il personale precario a 36 ore. Il nuovo anno sarà cruciale. Vedremo il completamento della sistemazione idraulica del torrente Modica-Scicli e l’apertura di 150 nuovi posti nelle scuole dell’infanzia fra gli edifici di Cozzo Chiesa, Donnalucata e San Nicolò. Attendiamo anche i decreti per progetti che trasformeranno il nostro turismo e la mobilità, dalla pista ciclabile Playa Grande-Donnalucata al nuovo Lungomare di Donnalucata, dal Parco di San Nicolò alla riqualificazione di Villa Penna, fino all’arrivo di bus elettrici ed alla realizzazione di nuove rotatorie sul territorio”.

