Bonificato il porticciolo di Donnalucata. Rimossa la posidonia.

Un intervento tampone nell’attesa che la Regione intervenga con le opere di dragaggio progettate dal Genio civile opere marittime di Palermo. In questi giorni si sta intervenendo nello scalo di alaggio del porticciolo eliminando dai fondali la posidonia che, crescendo indiscriminatamente da mesi, rende impraticabile la movimentazione all’interno dell’approdo donnalucatese. I lavori di rimozione della posidonia sono iniziati dopo il rilascio delle autorizzazioni ad operare da parte degli enti preposti e sono eseguiti con mezzi meccanici. L’alga viene depositata per lo scolo e l’essicazione prima del trasferimento in apposito impianto di smaltimento.

Le caratteristiche della posidonia

La posidonia, una pianta acquatica endemica del mare Mediterraneo, genera ossigeno ed è definita il polmone del Maediterraneo. Oltre a contribuire alla ossigenazione delle acque, le praterie di posidonia contribuisco alla salvaguardia dei litorale smorzando l’effetto del moto ondoso. Un dato importante per il litorale costiero non certo per il porticciolo. Nel caso di Donnalucata l’ala marina si deposita all’interno dello scalo di alaggio e crescendo indiscriminatamente contribuisce a rendere impraticabile il piccolo impianto portuale.

Il prossimo step sarà il dragaggio del porto, necessario per ripristinare il livello originario del fondale.

Questi lavori manutentivi saranno effettuati dal Genio Civile – Opere Marittime di Palermo, con un finanziamento dell`Assessorato regionale infrastrutture e trasporti per un importo originario di 300 mila euro – spiega il sindaco Mario Marino – una parte di questo finanziamento è stato già impiegato per ottenere la caratterizzazione ambientale dei materiali di dragaggio. Il progetto finanziato prevede che il materiale prelevato venga successivamente conferimento nella spiaggia di Spinasanta per il ripascimento”.

Intanto l’intervento di questi giorni permetterà alle imbarcazioni di pescatori e diportisti di entrare ed uscire dal porticciolo.

“E’ chiaro che si riuscirà ad ottenere il ripristino della piena fruibilità dell’infrastruttura – afferma l’assessore alle manutenzioni Enzo Giannone – è una priorità per la nostra Amministrazione fare sì che la marineria della borgata possa usufruire al meglio del proprio porto. A tal proposito, il Comune ha partecipato ad un bando per la realizzazione di un impianto di illuminazione e di videosorveglianza e per la sostituzione dei segnali di emergenza e avviso a mare e la realizzazione dei parabordi. Sempre a Donnalucata, presso la spiaggia di ponente, siamo in attesa di ottenere le apposite autorizzazioni al fine di livellare l’arenile nella parte a monte della spiaggia per consentire la possibilità, previa richiesta, di realizzare nel periodo estivo dei campi di beach volley e beach soccer”.