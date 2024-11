Blu tongue, brucellosi e tubercolosi: un aiuto per gli allevatori, pubblicato il bando

È stato pubblicato il bando rivolto agli allevatori siciliani colpiti da malattie come “Blu Tongue”, Brucellosi e Tubercolosi. La misura, promossa dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura, è stata resa possibile grazie ad un maxi-emendamento al bilancio regionale.

Finalità e procedura

Il bando mira a fornire un aiuto concreto agli allevatori che hanno subito: morti di capi di bestiame, obbligo di abbattimento, perdite nella produzione di latte causate da infezioni.

Gli allevatori interessati devono completare due passaggi entro il 13 dicembre 2024: compilare il modulo online disponibile a questo link, inviare la “Domanda di aiuto – Allegato 1” tramite PEC all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura competente per il proprio territorio.

Prospettive future

L’impegno è di riproporre questa misura anche nel 2025, considerando l’eventuale persistenza dell’emergenza sanitaria nel settore zootecnico.

Le associazioni di categoria sono invitate a mobilitarsi per individuare le aziende in possesso dei requisiti necessari per accedere al contributo.

