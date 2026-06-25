Blitz nel Mediterraneo: la Marina francese ferma una petroliera russa al largo della Sicilia

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Un’operazione militare e giudiziaria destinata ad avere importanti ripercussioni sul piano geopolitico internazionale. La Marina francese ha abbordato e sequestrato una petroliera proveniente dalla Russia nel Mediterraneo, al largo delle coste della Sicilia, nell’ambito di un’azione coordinata con diversi Paesi alleati.

Ad annunciarlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron attraverso un messaggio diffuso sui social network, nel quale ha confermato che la nave era sospettata di navigare sotto falsa bandiera e di essere coinvolta nelle attività della cosiddetta “flotta ombra” utilizzata per aggirare le sanzioni internazionali imposte alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.

Macron: “Non tollereremo alcuna violazione delle sanzioni”

Secondo quanto dichiarato dal capo dell’Eliseo, l’operazione è stata condotta in alto mare nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

“La Marina francese ha abbordato una petroliera proveniente dalla Russia, soggetta a sanzioni internazionali e sospettata di navigare sotto falsa bandiera. È stata avviata un’indagine giudiziaria e la nave è stata dirottata”, ha affermato Macron.

Il presidente francese ha inoltre ribadito la determinazione della Francia e dei suoi partner nel contrastare ogni tentativo di eludere le misure economiche adottate contro Mosca.

“Le attività della flotta ombra contribuiscono a finanziare la guerra di aggressione contro l’Ucraina. Non tollereremo alcuna violazione. Siamo determinati a far rispettare il diritto internazionale e a garantire l’efficace applicazione delle sanzioni”, ha dichiarato.

Cos’è la “flotta ombra” della Russia

Negli ultimi anni numerose inchieste internazionali hanno evidenziato l’esistenza di una vasta rete di petroliere e navi mercantili utilizzate per trasportare petrolio e prodotti energetici russi aggirando i controlli internazionali.

Queste imbarcazioni spesso operano con registrazioni poco trasparenti, cambi frequenti di bandiera, trasferimenti di carico in mare aperto e sistemi di identificazione spenti o alterati per rendere difficile il tracciamento delle rotte.

Secondo le autorità occidentali, tale sistema rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui la Russia continua a esportare risorse energetiche nonostante le restrizioni imposte da Unione Europea, Stati Uniti e Paesi alleati.

La Sicilia al centro di una delicata operazione strategica

L’intervento della Marina francese assume particolare rilevanza anche per la sua collocazione geografica. Il Mediterraneo centrale e le acque che circondano la Sicilia rappresentano infatti uno dei principali snodi marittimi per il traffico energetico tra Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Mar Nero.

La presenza di una petroliera sospettata di violare le sanzioni internazionali in un’area così strategica ha reso necessario un intervento immediato da parte delle autorità francesi e dei partner coinvolti nell’operazione.

Le indagini ora dovranno chiarire la provenienza del carico, l’effettiva proprietà della nave, la regolarità della documentazione di bordo e l’eventuale coinvolgimento di soggetti internazionali nell’organizzazione delle attività contestate.

Cresce la pressione occidentale contro l’elusione delle sanzioni

L’abbordaggio della petroliera rappresenta uno dei segnali più forti lanciati negli ultimi mesi dai Paesi occidentali nella lotta contro i sistemi di elusione delle sanzioni economiche imposte alla Russia.

L’azione dimostra come il controllo delle rotte marittime sia diventato un elemento centrale della strategia internazionale per limitare le risorse economiche destinate al finanziamento del conflitto in Ucraina.

L’esito dell’inchiesta giudiziaria aperta dalle autorità francesi potrebbe ora fornire nuovi elementi sulle attività della flotta ombra russa e sulle reti che continuano a operare nel commercio energetico globale nonostante le restrizioni internazionali.

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