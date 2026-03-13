In occasione della Giornata Mondiale del Rene, giovedì 12 marzo, l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa offrirà ai cittadini un servizio di consulenza telefonica dedicato, attivo dalle 9.00 alle 17.00. Chiamando i numeri 0932-448151 e 0932-448152 sarà possibile parlare direttamente con i nefrologi per ricevere informazioni su prevenzione, stili di vita, patologie renali […]
Blitz della Polizia Locale: sequestrato edificio pericolante e dieci denunciati
13 Mar 2026 11:31
La Polizia Locale di Vittoria ha concluso una serie di controlli mirati al rispetto delle norme urbanistiche e edilizie sul territorio comunale, portando alla denuncia di dieci persone all’Autorità Giudiziaria per presunte violazioni in materia edilizia.
Durante le verifiche, gli agenti hanno individuato un immobile sottoposto a modifiche strutturali abusive, senza le necessarie autorizzazioni, che ne compromettevano la staticità, creando una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini.
Sequestro dell’immobile e violazioni fiscali
L’edificio, oggetto di lavori non autorizzati, era stato anche suddiviso in più unità abitative senza titolo, configurando possibili irregolarità fiscali a danno dell’Ente pubblico. Per tutelare la sicurezza e la legalità, l’immobile è stato posto sotto sequestro preventivo.
L’attività rientra in un piano più ampio di vigilanza contro l’abusivismo edilizio, finalizzato a proteggere il territorio, prevenire rischi e assicurare il rispetto delle norme urbanistiche.
Le operazioni di vigilanza proseguiranno nelle prossime settimane su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di scoraggiare ulteriori interventi edilizi non autorizzati e rafforzare la sicurezza pubblica.
Foto: repertorio
© Riproduzione riservata