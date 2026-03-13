Blitz della Polizia Locale: sequestrato edificio pericolante e dieci denunciati

La Polizia Locale di Vittoria ha concluso una serie di controlli mirati al rispetto delle norme urbanistiche e edilizie sul territorio comunale, portando alla denuncia di dieci persone all’Autorità Giudiziaria per presunte violazioni in materia edilizia.

Durante le verifiche, gli agenti hanno individuato un immobile sottoposto a modifiche strutturali abusive, senza le necessarie autorizzazioni, che ne compromettevano la staticità, creando una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Sequestro dell’immobile e violazioni fiscali

L’edificio, oggetto di lavori non autorizzati, era stato anche suddiviso in più unità abitative senza titolo, configurando possibili irregolarità fiscali a danno dell’Ente pubblico. Per tutelare la sicurezza e la legalità, l’immobile è stato posto sotto sequestro preventivo.

L’attività rientra in un piano più ampio di vigilanza contro l’abusivismo edilizio, finalizzato a proteggere il territorio, prevenire rischi e assicurare il rispetto delle norme urbanistiche.

Le operazioni di vigilanza proseguiranno nelle prossime settimane su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di scoraggiare ulteriori interventi edilizi non autorizzati e rafforzare la sicurezza pubblica.

Foto: repertorio

