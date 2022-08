Bivacco in piazza San Giovanni a Ragusa, Cassì: “Chiamate le forze dell’ordine. Difficile mantenere un presidio di sicurezza continuo”

E’ notizia di oggi. Confimprese, tramite una nota, ha chiesto all’amministrazione comunale di Ragusa di emanare un’ordinanza anti-bivacco per evitare che vengano lasciate bottiglie e altra spazzatura in giro per piazza San Giovanni, soprattutto davanti ai locali dei ristoratori e delle attività.

Il sindaco, però, ha replicato:

“Difficile mantenere un presidio di sicurezza continuo, visto che i luoghi da presidiare sarebbero tanti, e continuano a difettare le chiamate al 112, cui conseguirebbe un intervento sollecito. Meglio chiamare subito le forze dell’ordine piuttosto che continuare a denunciare a mezzo stampa”.