Biometano in contrada Zimmardo-Bellamagna, bocciato anche il ricorso del comitato. L’impianto si farà

Biometano autorizzato in contrada Zimmmardo-Bellamagna, arriva la seconda doccia fredda in pochi giorni per la città: bocciato anche il secondo ricorso straordinario presentato al presidente della Regione. Dopo aver rigettato quello presentato dal Comune di Pozzallo, infatti, il Cga ha dichiarato inammissibile anche il ricorso proposto dal Cspa (Comitato per la tutela della salute e dell’ambiente). Pur disattendendo l’eccezione sollevata dal Comune di Modica secondo il quale sarebbe stato violato il “principio di alternatività” (come accaduto per il ricorso presentato dal Comune di Pozzallo), il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto i ricorrenti difettano della legittimazione ad agire. «Va altresì dimostrato – si legge nella sentenza – che il comitato esista (e sia stato costituito) non soltanto in funzione della impugnazione di singoli atti e provvedimenti, ma che abbia la funzione di svolgere un’attività permanentemente rivolta alla tutela di un interesse collettivo settoriale specifico. Ora, nel caso in esame non può non essere rilevato che la costituzione del comitato Cspa di Pozzallo, di appena 10 associati, è avvenuta il 18 dicembre 2019, e cioè successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, e che l’associazione risulta priva di una dotazione di personale e di mezzi». L’altro punto che ha portato a questa conclusione è che il ricorso difetta in capo ai ricorrenti un qualificato interesse ad agire perché «solamente due dei ricorrenti hanno dato prova concreta del loro diritto di proprietà mentre gli altri si sono limitati ad affermare di risiedere nel territorio del Comune di Pozzallo senza fornire alcuno specifico dato in ordine alla effettiva vicinanza della loro abitazione rispetto al costituendo impianto e all’effettivo pericolo che tale vicinanza determinerebbe». La sentenza del Cga è del 20 settembre. Sentita la presidente del Cspa, Emanuela Russo, la stessa ha dichiarato di non aver ancor ricevuto alcuna notifica sulla inammissibilità del ricorso e che per questo motivo si riserva di rilasciare dichiarazioni. fonte Carmelo La Rocca – La Sicilia

