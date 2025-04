Bimbo di un anno mangia accidentalmente le ceneri del nonno dall’urna dove erano riposte

In un episodio dal sapore macabro, una famiglia inglese è stata scossa da un incidente che ha visto un bambino di un anno ingerire accidentalmente le ceneri del nonno. Mentre Natasha Emeny era intenta a stendere il bucato, il piccolo Koah, alla ricerca di dolci, ha messo le mani sull’urna contenente le ceneri, consumandole senza saperne la portata del gesto.

L’incidente, che ha lasciato la comunità locale incredula, ha acceso i riflettori sulla gestione e sulla conservazione degli oggetti funerari, evidenziando rischi inaspettati in ambito domestico. Secondo quanto riferito da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, le ceneri contengono sostanze chimiche particolarmente pericolose e nocive per la salute, il che potrebbe comportare seri rischi per il piccolo Koah.

Il caso, sebbene fortunatamente limitato a un episodio domestico, pone in luce l’importanza di una maggiore attenzione nella custodia degli oggetti legati ai rituali funebri, soprattutto in ambienti in cui la presenza di bambini piccoli può trasformare una situazione di lutto in un potenziale pericolo sanitario. Le autorità locali stanno attualmente monitorando la situazione, mentre specialisti medici si sono attivati per valutare eventuali conseguenze sulla salute del bambino.

Natasha Emeny, visibilmente scossa dall’accaduto, ha dichiarato di essere rimasta incredula per l’inaspettata curiosità del figlio, sottolineando come il disguido sia avvenuto in un attimo di distrazione durante le normali faccende domestiche. Nel frattempo, Giovanni D’Agata ha lanciato un appello a tutte le famiglie affinché prestino maggiore attenzione alla corretta gestione degli oggetti funerari, soprattutto in presenza di minori. foto di repertorio tratta da taffo.it

