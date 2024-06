Bike: soddisfazioni anche a Caltanissetta per gli atleti della Naturosa Bike & Co. Ragusa

Le soddisfazioni per la Naturosa Bike & Co. Ragusa sembrano non avere fine. Gli atleti del sodalizio del presidente Giuseppe Nascondiglio hanno brillato anche sulle strade di Caltanissetta, dimostrando ancora una volta le loro straordinarie capacità. In particolare, Leonardo Carbonaro ha ottenuto un eccellente secondo posto tra gli Esordienti di primo anno, mentre Federico Occhipinti ha offerto una buona performance tra gli Esordienti di secondo anno. Sfortunatamente, Emmanuel Brugaletta, che gareggiava nella stessa categoria, è stato costretto al ritiro a pochi giri dalla conclusione.

Tra gli Allievi, Angelo Brugaletta ha conquistato un meritato terzo posto. Da evidenziare anche le ottime prestazioni di Salvatore Caruso, Nicolas Tumino e Corrado Spataro. Il team ha gareggiato sotto la guida esperta del direttore sportivo Giampiero Pitino.

A coronare questi successi, sono giunte le convocazioni per il campionato italiano su strada per alcuni atleti del team: Leonardo Carbonaro, Federico Occhipinti e Salvatore Caruso. La società ha elogiato tutti per l’impegno dimostrato. Inoltre, Angelo Brugaletta ed Emmanuel Brugaletta sono in attesa di una possibile chiamata, il che potrebbe ulteriormente ampliare il gruppo di convocati della Naturosa Ragusa.

