Bike: risultati di rilievo per la Naturosa Ragusa nella terza prova di Coppa Sicilia

La terza prova di Coppa Sicilia Xco disputatasi a Caltanissetta ha visto, ancora una volta, la Naturosa Bike & Co. Ragusa tra i protagonisti, a testimonianza della continuità di un lavoro svolto per migliorare il rendimento del gruppo. I risultati conquistati, del resto, precisano tale indirizzo come evidenzia il primo posto nella categoria Under 23 donna ottenuto da Federica Occhipinti.

Sul gradino più basso del podio, nella Junior donna, Anastasia Micieli, terzo posto per lui. Nelle Allieve donne di primo anno, Alessia Micieli, che sembra non avere rivali, al primo posto, seconda Giada Nascondiglio e terza Erika Boscarino. Questi, poi, gli altri piazzamenti ottenuti. Nella categoria Junior, quinto posto per Giovanni Distefano, Allievi di secondo anno 15esimo Gabriele Spata mentre c’è da registrare il ritiro al secondo giro di Flavio Schembari per noie meccaniche. Esordienti di primo anno: decimo posto per Federico Occhipinti e 19esimo per Alessio Campo.

Esordienti di secondo anno: sesto Leonardo Tumino, 12esimo Giorgio Camillieri, 14esimo Nicolas Tumino. “Ancora una volta – sottolinea il presidente Giuseppe Nascondiglio – una prova di forza da parte del nostro gruppo che lascia ben sperare per il futuro. Dobbiamo continuare su questa stessa strada. Perché il lavoro è l’unica via che conosciamo per migliorare ulteriormente”. Domenica, la quarta prova di Coppa Sicilia che sarà affrontata all’interno del parco suburbano Rocca di Buticari di Nizza di Sicilia, in provincia di Messina.