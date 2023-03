Bike: Naturosa Ragusa ancora sugli scudi con i risultati ottenuti alla terza Xco Città di Modica

Naturosa Bike & Co. Ragusa sempre sugli scudi. Nella prova di Coppa Sicilia disputata domenica scorsa a Modica, la terza edizione della Xco Città di Modica, il sodalizio del presidente Peppe Nascondiglio ha lasciato il segno dando prova della propria capacità e determinazione.

Federica Occhipinti ha dominato la categoria under 23 salendo sul gradino più alto del podio mentre Anastasia Micieli, ancora una volta, si piazza al 3° posto. Anche in questo caso, poi, nella categoria Allieve primo anno, la più veloce si conferma Alessia Micieli che conquista, quindi, il primo posto oltre al secondo di Giada Nascondiglio e al terzo di Erika Boscarino, per un podio tutto Naturosa. Fra gli Allievi 2° anno, da segnalare l’ottavo posto per Flavio Schembari e il 18esimo per Gabriele Spata, 7° posto per Giovanni Distefano fra gli Juniores.

Questi gli altri piazzamenti fatti registrare dal gruppo ragusano a Modica: per la categoria Esordienti secondo anno, nono Leonardo Tumino, 16esimo Nicolas Tumino, 19esimo Giorgio Camillieri. Per gli Esordienti di primo anno, una menzione speciale per il 5° posto di Federico Occhipinti, 13esimo Gioele La Guardia, 18esimo Lorenzo Polizzi e 22esimo Alessio Campo. Infine, nella categoria M3, decimo posto per Angelo Tumino. Domenica tutto il gruppo sarà di scena a Caltanissetta per la terza prova di Coppa Sicilia.