Bike: l’atleta Carmelo Dipasquale reclutato nello staff tecnico dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa

Un altro importante tassello si è aggiunto allo staff tecnico dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa. Si tratta di Carmelo Dipasquale, atleta che non ha bisogno di presentazione, che, nel corso della sua carriera, ha raggiunto traguardi importanti nel settore della mountain bike e che, dunque, potrà fornire una grossa mano, dal punto di vista dell’esperienza, a tutto il gruppo ibleo che ha iniziato la stagione con il trofeo Mediterraneo cross, raggiungendo risultati di tutto rispetto.

Dipasquale ha già iniziato a lavorare con il gruppo, facendo sì che lo stesso possa maturare su più fronti, cercando le motivazioni giuste da trasmettere agli atleti ragusani che hanno intrapreso questo percorso e che, adesso, vogliono puntare sempre di più a crescere. “E’ una pedina che aggiunta alle altre che ci onoriamo di avere con noi – dice il presidente del sodalizio ibleo, Giuseppe Nascondiglio – ci permetterà di compiere ulteriori passi in avanti. Abbiamo formato uno staff tecnico di tutto rispetto che ci potrà permettere di dimostrare sino in fondo quali sono le caratteristiche di un sodalizio che vuole puntare sempre più in alto.

Non ci sono dubbi rispetto al continuo percorso di superamento di determinati step che ci permettono di guardare avanti con rinnovato slancio e con la consapevolezza di potere arrivare sempre più in alto”. Intanto, per quanto concerne la quarta tappa del Mediterraneo cross, si terrà il 4 dicembre a Belvedere Marittimo, in Calabria. E anche in quella circostanza si punta a conquistare risultati di un certo rilievo.