Bike: l’Almo Nial Nizzoli continua a programmare la nuova stagione. Iacono nuovo diesse

Ancora novità per l’Almo Nial Nizzoli che sta programmando la nuova stagione con la massima attenzione e che, come sempre, cercherà di esaltare il talento dei più giovani. Per quanto riguarda lo staff tecnico, da registrare il nuovo ingresso, come direttore sportivo, di Sergio Iacono che, dal punto di vista ciclistico, è cresciuto tra le fila della gloriosa Libertas Ibla, tra l’altro assieme a Giorgio Scribano, che continua a rimanere diesse di riferimento per il sodalizio siciliano-emiliano. Iacono, in modo particolare, si occuperà di curare i ciclisti delle categorie Giovanissimi ed Esordienti.

L’Almo Nial Nizzoli, poi, ha concluso la tre giorni di test e preparazione in vista della prima gara della stagione in programma a Faenza il 5 marzo. Il gruppo ha avuto l’opportunità di confrontarsi con i numeri dei test incrementali e di valutare quali le migliori scelte da effettuare per colmare i gap registrati. A Faenza, sarà la categoria Juniores a presentarsi ai nastri di partenza, così da provare subito la gamba e valutare quali gli eventuali correttivi da apportare.

“Ancora una volta, grazie all’attenzione profusa dal patron Auro Nizzoli e da Salvatore D’Aquila – dice Giuseppe D’Aquila – stiamo gettando le basi per pianificare tutto con la massima attenzione, così da assicurare quella crescita del gruppo che rimane uno dei punti di riferimento fondamentali per la nostra attività. Anche quest’anno, ancora di più, forse, rispetto ai precedenti, possiamo contare su veri e propri talenti che ci aiuteranno a coltivare al meglio questa bella passione per il ciclismo”.