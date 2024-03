Bike: l’Abiomed Bike&Co. protagonista ad Agrigento con Federica Occhipinti

E’ stato un fine settimana ricco di spunti interessanti, quello scorso, per l’Abiomed Bike & Co. Ragusa. Il successo più importante è stato conquistato ad Agrigento al campionato regionale Xco di mountain bike con Federica Occhipinti che ha artigliato il titolo di campionessa regionale Under 23.

Ancora una volta, ha dato piena dimostrazione delle proprie capacità. Inoltre, Flavio Schembari, Giovanni Distefano, Alessia Micieli, Anastasia Micieli e Giada Nascondiglio si sono impegnati a difendere i colori della Sicilia nella prova di campionato italiano Team Relay tenutasi sempre alla Valle dei Templi.

In Coppa Italia giovanile, sotto lo sguardo del ct della nazionale italiana mtb, Mirko Celestino, gli atleti ragusani hanno dato il massimo. Buone indicazioni in tutte le categorie con un podio tra le donne e numerosi piazzamenti tra i migliori giovani atleti nazionali. Nella prova per i G6, Gioele La Guardia è salito di nuovo sul secondo gradino del podio, districandosi tra i numerosi partecipanti.

Domenica, il team sarà di scena sui Peloritani per partecipare all’ottava prova di Coppa Sicilia denominata trofeo Vivaio Ziriò. Non solo mountain bike. Infatti, i piccoli atleti del sodalizio ragusano si sono distinti pure su strada. A Vittoria, al memorial Licitra Crocifisso, è arrivato il primo posto tra i G4 per Daniele Iacono e il terzo posto tra i G5 per Simone Iacono. Sabato nuovo impegno su strada a Pergusa con il campionato regionale a cronometro.

