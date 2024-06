Bike: la Naturosa Ragusa continua a mettersi in evidenza nelle gare a cui partecipa

La Naturosa Bike & Co. Ragusa ha vissuto un’altra domenica impegnativa, ottenendo ottimi risultati in diverse categorie. I giovani atleti del team hanno gareggiato con determinazione sulle strade di Terme Vigliatore, in provincia di Messina. Nella categoria G3, Lorenzo Gualato ha conquistato il secondo posto, mentre Paolo Alì ha ottenuto il terzo posto nella categoria G5. Michele Scala si è piazzato dodicesimo nella stessa categoria, e Leonardo Firullo ha raggiunto il quinto posto nella categoria G6, seguito da Flavio Parisi all’ottavo posto.

Gli Esordienti e gli Allievi hanno partecipato al Trofeo Città di Mazzarrà Sant’Andrea, dimostrando le loro capacità lungo le strade messinesi. Tra gli Esordienti, Leonardo Carbonaro si è classificato quarto ed Emmanuel Brugaletta settimo. Negli Allievi, Salvatore Caruso ha ottenuto il terzo posto, Corrado Spadaro il quinto, Angelo Brugaletta l’ottavo e Nicolas Tumino il nono.

Nella disciplina della mountain bike, a Modica, Angelo Tumino ha brillato conquistando il primo posto nella categoria M3. Buone le prestazioni di Marco Gurrieri e Angelo Battaglia nella categoria M2, e Flavio Schembari ha ottenuto il terzo posto tra gli Juniores. Nella categoria Donne Allieve, Alessia Micieli ha raggiunto ancora una volta il primo posto, seguita da Giada Nascondiglio al terzo posto ed Erika Boscarino al quarto. Tra gli Esordienti, Andrea Nascondiglio ha conquistato il quarto posto e Matteo Carfì il sesto.

Il presidente Giuseppe Nascondiglio ha espresso orgoglio per i risultati ottenuti, ringraziando lo staff tecnico, i partner e i genitori per il loro supporto e il lavoro svolto.

