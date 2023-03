Bike: buon esordio della squadra Juniores dell’Almo Nial Nizzoli a Faenza

A Faenza un’ottima gara per la formazione juniores dell’Almo Nial Nizzoli che si è ben comportata e che, per una piccola disavventura nella volata conclusiva, non ce l’ha fatta per un soffio a entrare nella top ten. E’ arrivato, comunque, il piazzamento all’undicesimo posto su 185 corridori ai nastri di partenza che lascia ben sperare in chiave futura.

“Sì, c’è rammarico per non avercela fatta proprio nelle battute conclusive – afferma Giuseppe D’Aquila a nome dell’Almo Nial Nizzoli la cui sede, oltre che in Emilia Romagna, si trova anche a Monterosso, nel Ragusano – ma non ci abbattiamo, anzi tutt’altro, perché abbiamo visto un gruppo molto motivato, una squadra che si è comportata da squadra, sempre in avanti e con un adeguato controllo della competizione.

Siamo, dunque, soddisfatti perché i ragazzi hanno mandato degli importanti segnali di vita e possono soltanto migliorare in ottica futura com’è giusto che sia. Ci sono parecchie indicazioni, che abbiamo colto e che ritengo di assoluto valore, che ci fanno davvero ben sperare. Anche per la conquista di un podio in vista del prossimo appuntamento che ci vedrà di scena domenica a Controguerra, in provincia di Teramo, in Abruzzo”. “In conclusione – dice ancora D’Aquila – faccio i miei complimenti all’intera squadra e allo staff tecnico per come hanno saputo gestire questi momenti che ci proiettano verso un futuro importante che immagino ricco di soddisfazioni”.