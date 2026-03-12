Bentornato Francesco Papaleo: il figlio d’arte torna a vestire la maglia cremisi

Un “colpaccio” per la dirigenza cremisi che ha chiuso la trattativa per il ritorno per giocare nello Scicli C.R. che milita nel Campionato di Promozione girone D, del giovane Francesco Papaleo. Figlio d’arte è cresciuto fra lo studio ed il calcio: il giovane fantasista è figlio dell’ex centrocampista dello Scicli Enrico Papaleo, uno dei migliori giocatori dell’era del presidentissimo Bartolo Guccione. L’annuncio dell’ingaggio è stato dato dalla stessa società cremisi: “clamoroso colpo del direttore sportivo Peppe Riela che, una volta appresa la notizia del rientro a Scicli del fantasista, ha subito chiuso la trattativa – spiega la dirigenza locale – Francesco Papaleo è un classico trequartista, ma in grado di giocare in tutti i ruoli dell’attacco e del centrocampo. Cresciuto nel settore giovanile del “Per Scicli” di Maurizio Manenti, ha poi attirato l’attenzione del Modica in Eccellenza di Sebi Catania. Ha sostenuto provini con Catania e Trapani: proprio il club Trapanese, nell’anno della Serie B, aveva investito su di lui e lo aveva invitato ad aggregarsi alle giovanili. Tuttavia, Papaleo ha sempre privilegiato la carriera universitaria rispetto a quella calcistica. Figlio dell’ex centrocampista Enrico Papaleo, bandiera cremisi, oggi torna a Scicli con l’obiettivo di fare la differenza. Bentornato Francesco!”.

