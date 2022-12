Bella la nuova mensa alla scuola Palazzello, ma rischia di chiudere quella della Mariele Ventre. La denuncia

E’ notizia di ieri: nascerà a Ragusa una nuova mensa scolastica presso l’istituto Palazzello che potrà dare ospitalità a 500 bambini.

Eppure, c’è una mensa a Ragusa che potrebbe rischiare di chiudere: si tratta della mensa della scuola Mariele Ventre. Non si trovano, infatti, risorse economiche per sostenere il servizio per le nuove prime (stagione 2023/2024).

La denuncia arriva da Ragusa in Movimento: essendosi registrato un incremento dell’utenza, l’ente di palazzo dell’Aquila non avrebbe in cassa le somme necessarie per fronteggiare questa variazione.

Per questo motivo, si chiede di verificare se vi siano i fondi necessari per evitare che si consumi tale evenienza, non certo da poco, destinata, anzi, a creare disagi in serie ai genitori. Neppure se questi ultimi fossero disponibili a rivedere al rialzo le tariffe, a quanto sembra, si arriverebbe all’intesa necessaria per prevedere il riavvio del servizio.