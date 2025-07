Beauty Trends Aprile 2025: la primavera è audace, luminosa e (finalmente) imperfetta

Aprile 2025 segna il ritorno della bellezza senza filtri, ma con tanto carattere. Dalle passerelle internazionali ai social, il mondo beauty abbandona l’ossessione per la perfezione e abbraccia texture vissute, colori saturi e glow naturali. Il mantra è semplice: “less perfection, more personality”.

Ecco le tendenze beauty imperdibili di aprile 2025, per una primavera che osa ma sa anche farsi ascoltare.

“Skin barrier glow” – Il nuovo incarnato sano parte dalla barriera

Il focus di questa primavera è la pelle. Ma non la pelle coperta da strati di fondotinta: parliamo di pelle viva, nutrita, visibilmente sana. Le routine si semplificano e si concentrano sulla protezione della barriera cutanea, con ingredienti come ceramidi, niacinamide e squalano. Addio al matte estremo: il nuovo glow è quello che arriva da una pelle realmente in equilibrio.

Color pop sugli occhi (anche di giorno)

Dimenticate i nude. Aprile 2025 è la stagione degli occhi in technicolor. A dominare sono eyeliner verde menta, ombretti arancio neon e pigmenti blu cobalto, applicati anche su palpebre non perfettamente truccate. L’effetto? Fresco, un po’ naïf, assolutamente instagrammabile.

Labbra effetto “glass stain”

La nuova generazione di tinte labbra ha un finish quasi vitreo, ma senza risultare appiccicosa. Colori intensi ma semitrasparenti (come il ciliegia, il ruggine o il rosa lampone) si stratificano con un solo tocco, lasciando le labbra idratate e ultra moderne.

Clean beauty & profumi botanici

La richiesta di trasparenza nei prodotti beauty non è più solo un’opzione: è diventata una necessità. I brand puntano su formule minimaliste ma efficaci, packaging ricaricabili e profumi botanici ispirati ai giardini primaverili. Note di salvia, iris, fico e vetiver dominano la stagione.

Unghie “jelly” e short chic

Le unghie tornano corte e curate, spesso in colori pastello lucidi o con effetto “jelly”. Le nail art sono discrete, grafiche e spesso monocromatiche. Chi ama osare, gioca con micro disegni astratti su base trasparente.

Sopracciglia fluide e “disordinate”

Le sopracciglia tornano a essere imperfette e leggere, lontane dalla precisione ultra-definita del passato. Il look naturale, spesso spettinato, si ottiene con gel trasparenti o colorati e nessuna rimozione eccessiva. Le parole d’ordine sono: naturalezza, struttura leggera e autenticità.

