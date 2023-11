Batteri coliformi: stop uso potabile dell’acqua da Playa Grande fino a a Cava d’Aliga.

Una carica di batteri coliformi ed escherichia coli superiore ai limiti di legge consentiti. Con questa motivazione il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha emesso l’ordinanza di divieto alla cittadinanza di utilizzare l’acqua dell’acquedotto comunale per fini potabili prelevata dal pozzo Dammusi. Ampia la fascia costiera che sta subendo questa limitazione: da Playa Grande passando per Donnalucata e le zone rivierasche che portano a Bruca ed a Cava d’Aliga.

Il divieto di utilizzo dell’acqua investe oltre 5 chilometri di costa

Il servizio di gestione e manutenzione dell’impianto ha proceduto, assieme al Servizio igiene dell’Asp di Ragusa ad eseguire i prelievi nelle fontane pubbliche del lungomare di via Frine a Cava d’Aliga, di via Miccichè a Donnalucata e nel punto prelievo sulla provinciale Scicli – mare nei pressi dell’attività Fratelli Gentile, In questi tre punti sono stati riscontrati elevate cariche batteriche che non permettono la potabilità dell’acqua. “Sono in corso degli accertamenti per risolvere la problematica – spiega il primo cittadino – e nelle more della definizione degli interventi volti al ripristino delle condizioni ottimali della potabilità dell’acqua immessa in rete si è ritenuto indispensabile emettere il divieto. Naturalmente quando verranno ripristinati i valoro ottimali il provvedimento verrà revocato”.