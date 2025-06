Basta allagamenti sul viale 1° Maggio a Scicli, partono i lavori del collettore delle acque bianche

Un disagio inverosimile con il tratto di viale 1° Maggio fino a via Noce che, in caso di violente piogge è diventato un fiume. E da quel fiume tante le auto e gli stessi automobilisti rimasti intrappolati all’interno degli abitacoli rischiando di rimanere coperti dall’acqua. E’ stato, quello della regimentazione delle acque bianche in viale 1° Maggio al villaggio Jungi, un intervento di opera pubblica inseguito da decenni. La causa degli allagamenti è stata sempre nota: l’acqua in discesa dalle strade cittadine a monte del viale 1° Maggio ha invaso la strada rendendola impercorribile e soprattutto pericolosa.

“Finalmente si andrà a regolare il deflusso acque bianche da via Noce a viale 1° Maggio – spiegano il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone – lo sappiamo tutti che la strada è soggetta ad allagamenti in caso di piogge. Il finanziamento, di 2 milioni 142 mila euro, è arrivato dal Ministero dell’Interno per la prevenzione di dissesto idrogeologico con il voto unanime del consiglio comunale”.



