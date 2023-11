Basket: Virtus Ragusa in campo contro il Milazzo

La Virtus Ragusa sta affrontando una serie di partite intense nel campionato di basket, con una sfida imminente contro la squadra di Milazzo. La situazione di classifica della Virtus è migliore rispetto a quella di Milazzo, ma l’allenatore Recupido riconosce che sarà una partita difficile, dato che Milazzo è considerata una delle squadre migliori del campionato. La Virtus ha dimostrato una buona difesa nell’ultimo derby contro Barcellona Pozzo di Gotto e cerca di mantenere lo stesso spirito di squadra anche quando le cose non vanno come previsto.

Recupido sottolinea l’importanza di giocare le partite e non darle per scontate, il che implica affrontare le difficoltà come squadra. Nell’ultima partita, la Virtus ha potuto dosare le energie, migliorando le percentuali di tiri liberi e tiri da tre punti. Il team si basa anche su giocatori chiave come Cioppa, Vavoli e Gaetano, che hanno avuto buone prestazioni.

La Virtus Ragusa sta cercando di avvicinarsi alla vetta del girone H, e la prossima partita contro la Viola Reggio Calabria sarà un altro importante banco di prova.