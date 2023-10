Basket Club Ragusa: scattano i campionati DR1 e under 17

Due partite nell’arco di 48 ore per iniziare a testare la crescita del vivaio Virtus. Sono quelle che si appresta a disputare il Basket Club Ragusa, che debutta nei campionati di Divisione Regionale 1 e Under 17 Eccellenza. Entrambe le compagini sono affidate alle sapienti mani di coach Gianni Lambruschi e del suo assistente, Turi Scrofani. La squadra “senior”, in realtà costituita da ragazzi giovanissimi, scenderà in campo sabato alle 20, nel match valido per la seconda giornata dell’ex Serie D (il primo è stato un turno di riposo), contro il Basket Scicli Merkaat. Gli Under 17, invece, giocheranno lunedì alle 20, in casa, contro l’Alfa Catania.

Le due formazioni pescano da un gruppo robusto di atleti, alcuni dei quali verranno impiegati in entrambe le competizioni. Lambruschi, da comandante navigato, cercherà di farli rendere al meglio: “Sono ragazzi che ho cresciuto dall’età di 12-13 anni – racconta il coach – e quest’estate si è ripresentata l’occasione. Mi fa piacere continuare ad accompagnarli nel percorso di crescita. A 16-17 anni l’approccio alla pallacanestro, ovviamente, si è evoluto. E’ un gruppo che, da un punto di vista tecnico e fisico, ha più talento della media e potrebbe garantire ricambi per la prima squadra”.