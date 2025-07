Bagno di folla al Porto Turistico di Marina di Ragusa per l’inaugurazione ufficiale del catamarano “Ragusa Xpress”. FOTO

Un bagno di folla ha accompagnato, ieri giovedì 11 luglio, l’inaugurazione ufficiale del catamarano Ragusa Xpress, che collega Marina di Ragusa con l’isola di Malta. Il Porto Turistico ha fatto da suggestiva cornice a un evento che ha unito istituzioni, imprenditoria e comunità locale in un unico grande abbraccio simbolico tra le due sponde del Mediterraneo. Il collegamento, partito già lo scorso 17 maggio, ha subito registrato una risposta entusiasta da parte dell’utenza, tanto che in quasi tutti i giorni della stagione estiva le corse sono state raddoppiate. Ma l’inaugurazione ufficiale è stato il momento per raccontare il senso più profondo di questo progetto: una nuova visione del Porto Turistico di Marina di Ragusa, un’apertura al mondo, una porta che si spalanca su opportunità turistiche, culturali ed economiche. A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha voluto ringraziare il gruppo imprenditoriale, guidato da Mr Paul Gauci, che ha investito nel rilancio del porto: “Ogni volta che si avvia un nuovo servizio, si crea valore per una comunità. Questo collegamento rafforza la nostra identità di città costiera e amplia le possibilità per i nostri concittadini e per chi ci visita”.

E su questi stessi concetti è intervenuto anche il prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, ricordando il lavoro svolto per attivare le varie autorizzazioni insieme al supporto di tutte le componenti delle forze dell’ordine e della sicurezza a terra e in mare. Un progetto nato dalla visione dell’imprenditore maltese Mr. Paul Gauci, presente all’evento, che ha creduto fin dall’inizio nelle potenzialità di questo tratto di costa, investendo con lungimiranza e determinazione. La sua presenza ha sottolineato la volontà di creare un legame solido e duraturo tra Malta e la Sicilia, non solo sul piano logistico, ma anche umano.

Particolarmente emozionati e coinvolti gli interventi di SalvatoreZocco, direttore del Porto Turistico e di Giannluca Vassallo, Ceo di Ragusa Xpress (entrambi consiglieri del cda della società che gestisce il porto). Hanno sottolineato l’importanza di questo servizio per il rilancio dell’infrastruttura portuale e per il tessuto economico e sociale della zona.

Un ponte fra il Mediterraneo



Zocco, visibilmente commosso, ha parlato di un traguardo “che segna l’inizio di una nuova stagione ma anche il senso di una comunità che non ha divisioni tra sponde del Mediterraneo” e ha ringraziato la squadra che sta lavorando senza sosta per migliorare i servizi e l’accoglienza all’interno del porto.

Vassallo ha raccontato le emozioni vissute durante il primo viaggio e ha evidenziato la professionalità e l’efficienza che caratterizzano il servizio, garantendo comfort e sicurezza ai passeggeri: “Si celebrano tre importanti traguardi: il completamento del porto turistico, l’avvio del collegamento diretto con Malta e, soprattutto, la realizzazione di una visione che sembrava impossibile sedici anni fa. Quella che allora era solo una linea costiera oggi è diventata un nodo strategico nel Mediterraneo, capace di accogliere naviganti da tutto il mondo e, al tempo stesso, offrire un luogo di vita, bellezza e ospitalità”.

Tra gli interventi anche quello dell’on. Nello Dipasquale, che più di 20 anni fa raccolse le firme per chiedere la creazione del porto e da sindaco di Ragusa mandò in appalto l’opera seguendo l’iter burocratico passo dopo passo. Ha espresso il proprio plauso per un’iniziativa che guarda al futuro e che restituisce centralità al territorio ragusano nel panorama mediterraneo: “Questo collegamento non è solo una tratta marittima, è una visione politica, sociale e culturale. Ogni ponte costruito è un’occasione di crescita e dialogo. Il mio augurio è che questo servizio possa radicarsi sempre di più e contribuire alla valorizzazione della nostra area costiera”. Contestualmente, alla presenza del vescovo della Diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, si è svolta la scopertura della statua della Madonna di Portosalvo che sul molo di levante abbraccerà navigatori e marinai. Una cerimonia semplice e intensa che ha visto una grande partecipazione di pubblico con la possibilità di poter visitare il catamarano. La serata, condotta dai giornalisti Michelangelo Barbagallo e Valentina Frasca, è proseguita con spettacoli e performance artistiche diffuse nella darsena del porto mentre poco prima di mezzanotte tutti con il naso all’insù per assistere allo spettacolo pirotecnico che ha segnato questo importante momento storico per Marina di Ragusa e che grazie al catamarano Ragusa Xpress rende questa località turistica più aperta, accessibile e internazionale.

