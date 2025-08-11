Bagnanti salvati dal mare agitato e assistiti: bagnini in azione a Marina e Punta Braccetto

Due bagnanti tratti in salvo dal mare agitato a Marina di Ragusa, un anziano colto da malore salvato e un bagnante con distorsione al ginocchio assistito a Punta Braccetto. Un’estate più sicura grazie al servizio di vigilanza e salvataggio in mare del Comune di Ragusa, operativo dall’1 luglio al 14 settembre 2025 nelle spiagge di Marina di Ragusa e Punta Braccetto. Sono dieci gli assistenti bagnanti brevettati che, sotto il coordinamento del presidio di Protezione Civile di Marina di Ragusa, garantiscono ogni giorno la sicurezza dei bagnanti dalle 9 alle 19.

Il presidio dispone di due torrette di avvistamento, mezzi nautici, gommoni e una moto d’acqua, oltre alle dotazioni previste dall’ordinanza balneare della Guardia Costiera di Pozzallo.

Oltre alle emergenze più gravi, gli operatori intervengono quotidianamente per piccoli incidenti in spiaggia, punture di tracina, colpi di calore e medicazioni.

«La presenza delle due torrette di avvistamento attrezzate – ha dichiarato l’Assessore Giovanni Iacono – è fondamentale per garantire una stagione balneare sicura e serena. I nostri assistenti bagnanti sono giovani, preparati e mossi da un forte spirito di servizio».

Per le emergenze in mare, resta attivo il numero della Guardia Costiera 1530, mentre il Comune mette a disposizione anche il numero verde 800 896 997.

