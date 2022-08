Bagnante muore nel mare della Marza

Un uomo, in vacanza con la sua famiglia, è morto stamattina a mare dopo aver fatto un bagno. L’episodio è avvenuto in località Marza in territorio di Ispica. Inutili sia i tentatavi dei bagnanti di rianimarlo dei dei sanitari del 118 intervenuti prontamente.

