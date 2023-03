Baby deputati regionali per un giorno. Ecco come è andata a Palermo per i giovani di Comiso

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un’istituzione che ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica e alla gestione delle decisioni che riguardano la loro comunità. L’esperienza dei baby amministratori di Comiso è stata presentata all’ARS di Palermo ed è stata un esempio concreto di come i giovani possano essere protagonisti del cambiamento e contribuire a costruire una società più inclusiva e partecipativa.

Durante la seduta, il Sindaco dei Ragazzi di Comiso, Biagio Columbo, ha sottolineato l’importanza del ruolo dei giovani nella difesa dell’ambiente e nella promozione di una città più vivibile e sostenibile. La partecipazione attiva dei giovani nella gestione della città è un valore fondamentale per il futuro della comunità, ed è per questo che il Consiglio Comunale dei Ragazzi è uno strumento prezioso per promuovere la partecipazione e la collaborazione tra i giovani e le istituzioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ragazzi di Comiso, Francesca Spadaro, ha invece sottolineato l’importanza dell’educazione alla cittadinanza attiva e della formazione dei giovani sulla partecipazione democratica. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un’occasione per i giovani di apprendere i principi della democrazia e di acquisire competenze utili per il loro futuro come cittadini attivi e consapevoli. Presente l’assessore Dante Di Trapani. Ad oggi ci sono 133 CCR su 391 Comuni. Quest’anno cade il trentennale di questa istituzione in Sicilia. A Comiso è stato istituito nel 1997.