Baarìa Film Festival 2025: il cinema insulare al centro della scena, prima edizione

Dal 2 al 6 luglio 2025, la città di Bagheria (PA) ospiterà la prima edizione del Baarìa Film Festival (BFF), una rassegna cinematografica unica in Italia, interamente dedicata al “cinema insulare”. La manifestazione si svolgerà nella città natale di figure di spicco come il regista Giuseppe Tornatore, il pittore Renato Guttuso, il fotografo Ferdinando Scianna e il poeta Ignazio Buttitta.

Un festival dedicato alle isole

Il festival esplorerà film girati, ambientati o ispirati da isole, con una particolare attenzione alla Sicilia, “l’isola delle isole”. Il programma prevede una sezione competitiva dedicata a lungometraggi provenienti da isole di tutto il mondo, oltre a proiezioni di pellicole che raccontano la Sicilia, inclusi rari muti del primo Novecento e cortometraggi realizzati da registi under 30.

I premi saranno assegnati da una giuria di esperti del mondo del cinema e da una giuria popolare composta da studenti delle scuole superiori.

Direzione artistica e obiettivi

Il festival è prodotto dall’associazione Kinema con il patrocinio del Comune di Bagheria. La direzione artistica è affidata al critico cinematografico Alberto Anile, mentre il direttore generale è il giornalista Andrea Di Quarto, ideatore del progetto. «Sarà un’occasione per “isolarsi” in un paradiso di buon cinema», ha dichiarato Alberto Anile, «per riscoprire la regione e salpare verso le altre “Sicilie” sparse per il globo».

Il BFF intende promuovere il racconto cinematografico della condizione insulare, valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico siciliano, favorire il dialogo interculturale e offrire spunti di riflessione su temi ecologici.

Come partecipare

Le iscrizioni per i film sono aperte fino al 30 aprile 2025. Registi emergenti e affermati possono inviare le proprie opere tramite la piattaforma filmfreeway.com e il sito ufficiale www.baariafilmfestival.com.

