AVIS Modica supera i dati dell’estate 2024: +25 di donazioni in tre mesi

In un’estate segnata da vacanze, caldo e distrazioni stagionali, AVIS Modica ha fatto registrare un risultato straordinario: nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025, le donazioni di sangue hanno toccato quota 1.818, superando le 1.793 dello stesso periodo del 2024. Un incremento di +25 unità, piccolo solo in apparenza, ma enorme per chi ogni giorno attende trasfusioni salvavita.

Un risultato ancor più significativo se si considera che, storicamente, l’estate rappresenta uno dei momenti più critici per la raccolta di sangue. Tra vacanze, chiusure temporanee e temperature elevate, le donazioni tendono a calare. Ma non a Modica.

Trend positivo anche sul totale annuale: +256 donazioni rispetto al 2024

Il segnale è ancora più chiaro guardando i dati complessivi aggiornati a fine agosto: 2025: 4.955 donazioni. 2024: 4.699 donazioni. Incremento totale: +256 donazioni

Numeri che raccontano un impegno costante, una comunità sempre più consapevole e un’associazione in grado di motivare e organizzare efficacemente.

