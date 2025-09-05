Dal 10 settembre 2025 l’Ospedale “Regina Margherita” di Comiso diventa punto di riferimento per la riabilitazione fono-neuro-audio-vestibolare in provincia di Ragusa. L’ASP di Ragusa attiva infatti un nuovo Servizio Multidisciplinare all’avanguardia, pensato per affrontare con competenza e in modo integrato alcune delle problematiche più trascurate ma impattanti per la salute quotidiana: disfagia, alterazioni della voce […]
AVIS Modica supera i dati dell’estate 2024: +25 di donazioni in tre mesi
05 Set 2025 09:24
In un’estate segnata da vacanze, caldo e distrazioni stagionali, AVIS Modica ha fatto registrare un risultato straordinario: nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025, le donazioni di sangue hanno toccato quota 1.818, superando le 1.793 dello stesso periodo del 2024. Un incremento di +25 unità, piccolo solo in apparenza, ma enorme per chi ogni giorno attende trasfusioni salvavita.
Un risultato ancor più significativo se si considera che, storicamente, l’estate rappresenta uno dei momenti più critici per la raccolta di sangue. Tra vacanze, chiusure temporanee e temperature elevate, le donazioni tendono a calare. Ma non a Modica.
Trend positivo anche sul totale annuale: +256 donazioni rispetto al 2024
Il segnale è ancora più chiaro guardando i dati complessivi aggiornati a fine agosto: 2025: 4.955 donazioni. 2024: 4.699 donazioni. Incremento totale: +256 donazioni
Numeri che raccontano un impegno costante, una comunità sempre più consapevole e un’associazione in grado di motivare e organizzare efficacemente.
