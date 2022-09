Avis Chiaramonte: storico gemellaggio con l’Avis di Chiari, in provincia di Brescia

L’Avis di Chiaramonte, in questi giorni, si sta preparando ad un momento storico. Nella giornata di sabato 17 alle ore 20,30 sarà sottoscritto presso il teatro “L. Sciascia” il patto di gemellaggio tra l’Avis di Chiaramonte con l’Avis di Chiari (prov. Di Brescia) alla presenza dei presedenti delle due sezioni e del sindaco.

Sarà anche l’occasione di festeggiare i 37 anni di fondazione con tutti i donatori, festa che doveva essere fatta nel 2020, ma a causa della pandemia è stata posticipata. In tale occasione saranno consegnati i riconoscimenti a tutti i donatori che hanno fatto un elevato numero di donazioni e non mancheranno le sorprese con ricordi ed aneddoti di tutti questi anni di Avis.

Le iniziative in questi giorni non finiranno perché nel pomeriggio sarà inaugurato uno spazio verde che verrà restituito alla città alle ore 17,30 in via Delle Palme. L’Avis ha sottoscritto un contratto col comune che sancisce l’impegno a mantenere fruibile quest’area verde.

“Dopo aver inaugurato due anni fa la nuova sede portando un livello qualitativo più alto ed anche aumentando le donazioni, adesso siamo pronti al gemellaggio con l’Avis di Chiari una realtà ben diversa della nostra. – dice il presidente Alessandro Blanco – Questi saranno dei giorni intensi per tutta l’associazione. Sabato sera sarà siglato il patto di gemellaggio per poi dar spazio alla consegna delle benemerenze ai donatori, il tutto sarà arricchito dai racconti di coloro che in questi 37anni hanno fatto nascere e crescere l’Avis. In occasione di questo importante evento inaugureremo uno spazio verde con la speranza che possa diventare un punto di riferimento per tutti gli abitanti del quartiere”.