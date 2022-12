Aveva tentato di fuggire ma non è servito: arrestato a Comiso un uomo per spaccio

E’ stato arrestato a Comiso dalla polizia un uomo di 34 anni accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo aveva provato a scappare, ma è stato comunque raggiunto e catturato dalla polizia mentre tentava di dileguarsi all’interno di un’ area privata.



Dopo ever effettuato la perquisizione sia personale che all’interno di una casa rurale, sono stati trovati oltre 50 grammi di cocaina, pronta ad essere tagliata e confezionata in dosi che avrebbero potuto fruttare oltre 5000 euro.



A seguito del rinvenimento della droga, di due bilancini di precisione e del materiale per il confezionamento, gli Agenti hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di anni 34.

L’Autorità Giudiziaria condivideva le evidenze probatorie dell’arresto e lo convalidava nell’ambito del giudizio direttissimo richiesto dalla Procura di Ragusa.

