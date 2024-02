Aveva rubato un televisore da una casa: condannato a 3 anni di reclusione

Secondo la pubblica accusa aveva rubato a Modica un motorino, manomettendo il sistema di accensione. Lo aveva rubato davanti alla casa del legittimo proprietario. Nello stesso periodo, era dicembre del 2017, aveva commesso un altro furto; forzando le alette delle persiane di una finestra e si era introdotto all’interno di una casa di villeggiatura a Sampieri. ù

TRE ANNI DI RECLUSIONE

Dall’abitazione aveva sottratto un televisore. Il tutto sarebbe stato compiuto in concorso con un minore. Lui, pregiudicato sciclitano e all’epoca appena 19enne, difeso dall’avvocato Edoardo Cappello, è stato condannato dal giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, in primo grado di giudizio, alla pena di 3 anni di reclusione per il furto del televisore e assolto dal furto del motorino e dalla ricettazione. Comminata anche una multa di poco meno di 1000 euro. L’uomo dovrà anche pagare le spese processuali.

