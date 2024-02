Aveva in casa tutto l’occorrente per confezionare cocaina, un arresto Vittoria

Aveva in casa tutto l’occorrente per confezionare la droga e per questo è stato arrestato con l’accusa di spaccio. La polizia ha individuato a Vittoria un 37enne già noto alle forze dell’ordine.

Durante un controllo nelle vicinanze dell’abitazione dell’uomo, gli agenti hanno notato un sospetto via vai di persone da un appartamento. Un giovane, uscito dall’abitazione poco prima e sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina.

LA PERQUISIZIONE



La perquisizione all’interno dell’appartamento ha portato al rinvenimento di ulteriori due dosi di cocaina già confezionate per lo spaccio e una quantità di stupefacente ancora da confezionare, per un totale di circa 6 grammi. Inoltre, è stato scoperto del materiale per il confezionamento della droga e una somma di denaro pari a 105 euro, provento dell’attività illecita di spaccio.

L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del procedimento giudiziario.

