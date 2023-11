Aveva fatto estorsione al suo compagno di 72 anni, arrestata donna comisana e posta ai domiciliari





La Polizia di Stato ha eseguito l’arresto di una donna comisana di 66 anni, notoria alle cronache ragusane, in ottemperanza a un provvedimento di Ordine per Espiazione di Pena Detentiva in Regime di Detenzione Domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Il decreto è stato rilasciato in conseguenza dell’Ordinanza di Concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare emanata dal Tribunale di Sorveglianza di Catania.

L’arresto è la conclusione di un’attività investigativa condotta dal Commissariato di Comiso, che ha trasmesso i risultati delle indagini al Tribunale di Sorveglianza di Catania per la valutazione dell’Autorità Giudiziaria.

La donna, già nota alle forze dell’ordine, ha un passato legato a reati contro il patrimonio e, nel 2013, è stata arrestata a Scicli per estorsione nei confronti del suo compagno di 72 anni. Il modus operandi consisteva nel circondare e minacciare il compagno per ottenere denaro.

Recentemente, la donna, ormai in pensione, è stata denunciata dalla Polizia di Comiso per un furto avvenuto lo scorso mese di luglio. L’analisi della sua condotta criminale, le frequentazioni con pregiudicati e la mancanza di un impiego stabile hanno contribuito a delineare il suo profilo di pericolosità sociale.

Il Tribunale di Sorveglianza, esaminando gli elementi acquisiti, ha revocato il provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale precedentemente concesso e ha emesso un decreto più severo.

Nonostante la donna fosse residente a Comiso, è stata localizzata dagli agenti a Ispica, presso l’abitazione del suo convivente attuale. In conformità alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, è stata posta in regime di detenzione domiciliare presso la sua residenza. L’arresto e l’applicazione della misura alternativa mirano a garantire il rispetto delle norme legali e a prevenire possibili comportamenti illeciti da parte della donna. foto di repertorio