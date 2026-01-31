Autostrada Siracusa–Gela, per il lotto Modica-Scicli la speranza non muore: chiesto consiglio comunale aperto

Sono le forze politiche di opposizione a chiederlo dopo che, nei giorni scorsi si era aperto un dibattito a due voci. Da un lato il sindaco di Scicli Mario Marino e dall’altro il parlamentare regionale del Partito democratico, Nello Dipasquale. A gamba tesa oggi entrano i consiglieri comunali di opposizione, dal Pd a Italia Viva a Sinistra Italiana alle liste civiche, che chiedono un seduta aperta dell’assise. La richiesta porta la firma di Caterina Riccotti, Consuelo Pacetto, Marianna Buscema, Marco Lopes, Felicia Mirabella e Bruno Mirabella. Il fine è quello di ritornare sull’argomento (perchè di un ritorno è proprio il caso di parlare dopo i periodici interventi della politica sull’argomento autostrada) per individuare il sistema del reperimento dei fondi necessari alla realizzazione del lotto Modica–Scicli dell’autostrada Siracusa–Gela. “E’ un atto concreto di partecipazione, confronto e trasparenza nei confronti della comunità, per comprendere, insieme agli attori istituzionali direttamente interessati, quale sarà il destino di un’infrastruttura strategica per il territorio, essenziale per migliorare la mobilità, la sicurezza stradale e per sostenere lo sviluppo economico e turistico dell’intero comprensorio ibleo – spiegano i consiglieri comunali ritrovandosi concordi sull’argomento – permangono forti incertezze in merito alla disponibilità, all’allocazione e all’effettivo utilizzo dei fondi destinati all’opera, insieme alle preoccupazioni circa le ricadute negative su cittadini, imprese e flussi turistici che queste incertezze stanno causando. Mentre si rileva che questa Amministrazione non è in grado di dare una risposta concreta, come minoranza consiliare si ritiene opportuno fare chiarezza sullo stato dell’arte relativo al finanziamento dell’infrastruttura, provando ad individuare azioni e soluzioni condivise tramite il confronto con tutti i livelli istituzionali coinvolti”. Naturalmente l’invito a partecipare spazia dai rappresentanti del governo regionale alla deputazione regionale iblea ed alle associazioni di categoria del territorio. E’ un ritorno al passato: di questo si deve parlare e su questo si deve riflettere. Perchè le sollecitazioni, i confronti, le richieste, le proteste sono da tempo sul tappeto e periodicamente riemergono con tanta di attenzione alla ricerca di oltre mezzo milione di euro che non si trova. E, diciamolo pure, in molti considerano sprecato visto che da Scicli al casello di Modica si giunge in un tempo fra i dieci ed i quindici minuti.

