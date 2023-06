Autostrada fino a Modica solo a Ferragosto, ormai è farsa!

In principio il tratto doveva aprire il primo gennaio 2023, per capodanno, secondo quanto dichiarato dlal’ex assessore regionale. Poi, naturalmente, i soliti rinvii dovuti alla mancanza di fondi e ai problemi del CAS. Si arriva poi al 16 maggio, data in cui il deputato Nello Dipasquale, con una nota, informava tutti di aver chiesto lumi all’assessore Aricò: entro la metà di luglio il tratto Ispica-Modica della Siracusa-Gela sarebbe stato aperto, nonostante non si sapesse più nulla di un finanziamento di 350 milioni di euro. All’interrogazione di Dipasquale, Aricò rispose che per il tratto in questione non c’erano problemi.



E’ la storia infinita dell’autostrada Siracusa-Gela i cui lavori, a giudicare da ciò che è possibile vedere, percorrendo il tratto di strada che da Modica conduce a Pozzallo in cui si innesta il tratto autostradale, sembrerebbero quasi del tutto completi ed invece, secondo le ultime notizie che giungono da Palermo bisognerà aspettare altri due mesi prima che venga aperta al transito.

LA NUOVA COMUNICAZIONE



E’ infatti una nuova comunicazione inviata stavolta dal deputato ella maggioranza, On. Giorgio Assenza, che dichiara di aver partecipato a un incontro con i vertici del CAS convocato da Aricò. Fa sapere che CAS ha avviato la fase di collaudo del tratto Ispica-Modica e probabilmente sarà percorribile a Ferragosto.

Assenza definisce la notizia “buona per il territorio”.

Si tratta tuttavia dell’ennesimo rinvio e non aprire prima quel tratto autostradale significa, anche per questa stagione 2023, perdere l’opportunità preziosa di offrire una viabilità più semplice ed immediata ai turisti che attraversano il Val di Noto.