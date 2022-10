Automobilismo: entra nel vivo la Salita Monti Iblei. Percorso più ridotto e limitazioni per più sicurezza

Un percorso più ridotto, scendendo da 7 a 5 km, e più limitazioni per il pubblico ma con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza lungo il tragitto. Resta lo spettacolo e le avvincenti emozioni della gara automobilistica Salita dei Monti Iblei che si svolge questo fine settimana nel territorio del Comune di Chiaramonte Gulfi con l’organizzazione affidata ai Cinquecentisti chiaramontani. Oltre 213 iscrizioni per la linea di partenza mentre per questo sabato 8 ottobre sono previste le prove ufficiali. La gara si svolge invece domenica 9 ottobre con le varie attese sessioni di gara. L’evento è stato presentato in conferenza stampa alla presenza del vicesindaco Elga Alescio, del direttore di gara Fabrizio Fondacci, dell’organizzatore Paolo Gulino, dei piloti più volte vincitori Giovanni Cassibba e Franco Caruso. Per il sindaco Mario Cutello “si tratta di una grande attrattiva per Chiaramonte Gulfi, sarà una nuova festa dello sport con la possibilità di visitare la nostra città e di godersi lo spettacolo della gara automobilistica, ormai una tradizione per la provincia iblea, giunta alla 65esima edizione”.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it