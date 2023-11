Autodifesa femminile, un corso gratuito a Pozzallo

Stay safe mai più in difesa, è il leit motiv dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Pozzallo. Iniziativa volta a dare sicurezza alle donne per le quali le situazioni di difficoltà, disagio e rischio sono le maggiori. Il corso di autodifesa femminile si svolgerà a Pozzallo e sarà aperto a tutte le donne a partire dai 13 anni. E’ stato voluto fortemente dall’assessore alla cultura Stella Morana. Sarà gratuito poichè l’intero costo è sostenuto dallo sponsor Deo due/Arnò.

La presentazione dell’iniziativa a Palazzo La Pira alla presentazione del sindaco Roberto Ammatuna e della presidente del Consiglio comunale Quintilia Celestri. Essa si avvale della professionalità dei maestri del Judo Club Ushijima presenti all’evento con la presidente Oriana Serra. Sarà l’occasione per dare la possibilità alle donne di acquisire gli strumenti per potersi sentire protette e sicure in ogni luogo.